Чемпионат Англии 2021/22, 34-й тур

Астон Вилла – Норвич – 2:0

Голы: Воткинс, 41, Ингз, 90+3

Вулверхэмптон – Брайтон – 0:3

Голы: Макаллистер, 42 (пен), Троссар, 70, Биссума, 86

Нереализованные пенальти: Макаллистер, 33

Саутгемптон – Кристал Пелас – 1:2

Голы: Ромеу, 9 – Эзе, 60, Заха, 90+2

Уотфорд – Бернли – 1:2

Голы: Тарковски, 8 (автогол) – Корк, 83, Браунхилл, 86

Астон Вилла в родных стенах принимала Норвич. "Канарейки" шли на последней позиции с отставанием в 10 очков от спасительной 17-й – и это за 5 туров до конца чемпионата. Шансы спастись у подопечных Дина Смита, прямо говоря, мизерные, но все же они еще оставались. Для этого необходимо было побеждать в любых условиях.

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Впрочем, Норвич потерпел очередное фиаско, пропустив на 41-й минуте в результате мощного выстрела Воткинса с правого края штрафного под перекладину. Бирмингемцы в принципе владели инициативой, но этот гол оказался единственным для них – и для всего матча. "Канарейки", наиграв на 0,51 xG, так и не смогли отыграться.

В параллельном матче в гости в Вулверхэмптон приехал Брайтон. "Вулвз" в случае победы могли бы догнать Вест Хэм, который держался на седьмой позиции в зоне Лиги конференций – но подопечные Бруну Лаже провалили задачу. "Чайки" были значительно острее, а на 33-й минуте они заработали пенальти, который взялся исполнять Макаллистер. Алексис пробил в левый нижний угол, однако попал в штангу!

На 42-й минуте Брайтон заработал еще один 11-метровый – и на этот раз Макаллистер не промахнулся. Кстати, в последний раз забить и запороть пенальти в первом тайме удавалось Джейми Вароди два года назад. И это тоже был матч против Вулверхэмптона!

Во втором тайме Брайтон сохранял ощутимое преимущество над соперником. В конце концов, на 70-й минуте Троссар конвертировал доминирование в точный выстрел с правой половины штрафной – 0:2! На 86-й минуте гости добили "волков" точным ударом Биссума метров с 22-х. 0:3. Разгром на Молинью!

Саутгемптон и Кристал Пелас встретились на поле "святых" в матче, не имевшего серьезного турнирного значения. Тем не менее, ничья не устраивала обе команды, ведь безвыигрышная серия Соттона составляла два тура, а "орлы" не знали побед в трех. Без маленькой драмы в этом поединке не обошлось.

В каждом из таймов команды провели по быстрому голу – на 9-й минуте Ромеу вывел хозяев вперед, замкнув подачу с углового, а на 14-й минуте после перерыва Эзе сравнял счет сильным ударом с левого края штрафной. 1:1! Эти цифры на табло продержались до конца основного времени. Казалось, что все так и завершится, однако на 2-й компенсированной минуте Кристал Пэлас вырвал победу благодаря дальнему выстрелу Заха – 1:2!

Уотфорд у себя дома принимал Бернли в битве за выживание. Хозяева держались предпоследними и отставали от спасительной 17-й позиции на 8 очков – и именно эту позицию занимали гости, имевшие отрыв в 2 зачетных балла от зоны вылета. Учитывая, что между этими коллективами расположился Эвертон с двумя матчами в запасе, ничья была недопустима.

Встреча началась удачно для Уотфорда. "Шершни" вышли вперед уже на 8-й минуте благодаря автоголу Тарковски – и до самого конца поединка счет не менялся. Подопечные Роя Ходжсона демонстрировали добротный футбол, однако Бернли при меньшей активности выглядел острее. Это вылилось в гол на 83-й минуте – это Корк ударом головой из пределов вратарской восстановил статус-кво.

Это было неприятно для хозяев, но еще хуже стало на 86-й минуте, когда Бернли забил второй гол. Его провел Браунхилл, выстреливший с линии штрафной после розыгрыша со стандарта – 1:2! Этот счет оказался окончательным. Бернли отрывается от зоны вылета.

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