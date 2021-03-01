Сегодня днем ​​клуб уволил Джованни Строппу, а вечером назначил на его место Серсе Косми. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт Кротоне. Специалист не работал в Серии А с 2012 года.

Чемпион мира со сборной Италии стал главным тренером известного клуба, который будет спасать от позора

К слову, Косми – культовая фигура для кальчо. В начале тысячелетия он выиграл Кубок Интертото со скромной Перуджей. Через сито квалификации выводил Удинезе в группу Лиги чемпионов, где в одном квартете с Барселоной, Вердером и Панатинаикосом занял третье место. Немцы протиснулись в плей-офф с таким же количеством очков.

Один из самых известных биографических фактов о новоиспеченном наставнике Кротоне связан с порнофильмами. Дело в том, что Косми практиковал их просмотр вместе с игроками. В своей книге Серсе назвал этот ритуал одним из самых действенных методов сплочения команды.

Маліновський гарно б'є по п'ятах Юве, Барса тріумфально прогнулась, чемпіони з невезіння і вічна тема МЮ – огляд вікенду