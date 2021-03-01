Среди голкиперов, которых Италия взяла на ЧМ-2006, Амелия остается единственным, кто начал самостоятельную тренерскую карьеру. В 2018 году Марко возглавил клуб Лупа Рома в Серии D (19-е место), а в следующем сезоне возглавил Вастезе, где продержался всего полгода. С января 2020-го находился в статусе безработного.

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Шанс перезапустить карьеру Амелии дал Ливорно, который сегодня на своем официальном сайте объявил о назначении 38-летнего итальянца на пост главного тренера. Интересно, что Марко еще и играл за эту команду, и именно отсюда ездил на ЧМ-2006 в Германии.

Сейчас дела Ливорно не самые лучшие. Коллектив расположился на предпоследнем месте своей группы в Серии С, одержав лишь три победы в последних 20 матчах. Отставание в спасительной 15-й позиции составляет 10 очков.

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