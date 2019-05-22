Тренер Олимпика Климовский: Нам не удалось реализовать задуманное в игре с Арсеналом-Киев

Исполняющий обязанности главного тренера Олимпика Игорь Климовский прокомментировал ничью с Арсеналом-Киев в матче 30 тура УПЛ (1:1).

"Учитывая что весь второй тайм мы играли вдесятером, счет 1:1 – это, безусловно, приобретение. Мы выстояли, выдержали это испытание.

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Нам не удалось реализовать задуманное. Мы договаривались с ребятами прессинговать Арсенал с первых минут. Начало поединка осталось за хозяевами поля. Но мы смогли отличиться первыми. А потом пропустили совсем необязательный гол. Непонятный рикошет… В том эпизоде удача от нас отвернулась.

Если бы удалось уйти на перерыв ведя в счете, игра могла сложиться совсем иначе. А если бы Матар реализовал свой второй момент, то мы могли бы и вовсе уйти на перерыв ведя в два гола.

Откровенно говоря, после удаления у нас не было моментов. Соперник все перекрыл. Стоит отдать должное Арсеналу, они показали хороший футбол", – цитирует Климовского официальный сайт Олимпика.

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