toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Тренер Олімпіка Климовський: Нам не вдалось реалізувати задумане у грі з Арсеналом-Київ

08:25 74 Читать на русском
Тренер Олімпіка Климовський: Нам не вдалось реалізувати задумане у грі з Арсеналом-Київ
Ігор Климовський / ФК Олімпік

Виконувач обов'язків головного тренера Олімпіка Ігор Климовський прокоментував нічию з Арсеналом-Київ у матчі 30 туру УПЛ (1:1).

31’ В'ячеслав Танковський
 
Матар Дійє 26’
Геннадій Пасіч 54’
26’ Матар Дійє
31’ В'ячеслав Танковський
54’ Геннадій Пасіч

"З огляду на те, що весь другий тайм ми грали вдесятьох, рахунок 1:1 – це, безумовно, здобуття. Ми вистояли, витримали це випробування.

Арсенал-Київ – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Нам не вдалося реалізувати задумане. Ми домовлялися з хлопцями пресингувати Арсенал з перших хвилин. Початок поєдинку залишився за господарями поля. Але ми змогли відзначитися першими. А потім пропустили зовсім необов'язковий гол. Незрозумілий рикошет... У тому епізоді удача від нас відвернулася.

Якби вдалося піти на перерву ведучи в рахунку, гра могла скластися зовсім інакше. А якби Матар реалізував свій другий момент, то ми могли б і зовсім піти на перерву ведучи в два голи.

Відверто кажучи, після вилучення у нас не було моментів. Суперник все перекрив. Варто віддати належне Арсеналу, вони показали хороший футбол", – цитує Климовського офіційний сайт Олімпіка.

Арсенал-Київ та Олімпік розписали бойову нічию у матчі за виживання

blog_ava
Український прапор та автограф Лобановського: у мережі з'явились фото нової форми Динамо на сезон 2019/20
11:23
4188
Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Арсенал-Київ - Олімпік Олімпік Олімпік Ігор Климовський Ігор Климовський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
42
хв
Інгулець
16:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук