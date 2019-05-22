Тренер Олімпіка Климовський: Нам не вдалось реалізувати задумане у грі з Арсеналом-Київ

Виконувач обов'язків головного тренера Олімпіка Ігор Климовський прокоментував нічию з Арсеналом-Київ у матчі 30 туру УПЛ (1:1).

"З огляду на те, що весь другий тайм ми грали вдесятьох, рахунок 1:1 – це, безумовно, здобуття. Ми вистояли, витримали це випробування.

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Нам не вдалося реалізувати задумане. Ми домовлялися з хлопцями пресингувати Арсенал з перших хвилин. Початок поєдинку залишився за господарями поля. Але ми змогли відзначитися першими. А потім пропустили зовсім необов'язковий гол. Незрозумілий рикошет... У тому епізоді удача від нас відвернулася.

Якби вдалося піти на перерву ведучи в рахунку, гра могла скластися зовсім інакше. А якби Матар реалізував свій другий момент, то ми могли б і зовсім піти на перерву ведучи в два голи.

Відверто кажучи, після вилучення у нас не було моментів. Суперник все перекрив. Варто віддати належне Арсеналу, вони показали хороший футбол", – цитує Климовського офіційний сайт Олімпіка.

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