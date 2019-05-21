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Арсенал-Киев – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

21 мая 22:52 43 Читати українською
Арсенал-Киев – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча
Арсенал-Киев – Олимпик

Арсенал-Киев и Олимпик не смогли выявить сильнейшего (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

31’ Вячеслав Танковский
 
Матар Дийе 26’
Геннадий Пасич 54’
26’ Матар Дийе
31’ Вячеслав Танковский
54’ Геннадий Пасич

Команды в середине первого тайма обменялись голами. За Олимпик забил Дийе, а за Арсенал-Киев – Танковский. Во второй половине встречи голов команды не забивали.

Арсенал-Киев и Олимпик расписали боевую ничью в матче за выживание

В итоге – ничья 1:1. После этого матча Арсеал-Киев набрал 26 очков и занимает одиннадцатое место, Олимпик с 32 пунктами остался девятым.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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