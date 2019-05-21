Арсенал-Киев и Олимпик расписали боевую ничью в матче за выживание. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В борьбе за выживание сошлись донецкий Олимпик и Арсенал-Киев. В первой половине первого тайма команды преимущественно боролись за центр поля, однако к серьезному обострению дело не дошло. На 25-й минуте после ошибки Андрея Домбровского Матар Дийе открыл счет в матче. А через шесть минут Вячеслав Танковский вогнал мяч в сетку ударом в ближний угол.

Второй тайм начался с атак Арсенала-Киев. На 58-й минуте Александр Ковпак был близок к взятию ворот – удар головой пролетел рядом со штангой. По напряженности матч больше напоминал тренировку, чем официальное соревнование за сохранение прописки.

В результате ничьей Арсеал-Киев набрал 26 очков и занимает одиннадцатое место, Олимпик с 32 пунктами остался девятым.

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