toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Арсенал-Киев и Олимпик расписали боевую ничью в матче за выживание

21 мая 22:02 64 Читати українською
Арсенал-Киев и Олимпик расписали боевую ничью в матче за выживание
Арсенал-Киев – Олимпик – 1:1

Арсенал-Киев и Олимпик расписали боевую ничью в матче за выживание. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

31’ Вячеслав Танковский
 
Матар Дийе 26’
Геннадий Пасич 54’
26’ Матар Дийе
31’ Вячеслав Танковский
54’ Геннадий Пасич

В борьбе за выживание сошлись донецкий Олимпик и Арсенал-Киев. В первой половине первого тайма команды преимущественно боролись за центр поля, однако к серьезному обострению дело не дошло. На 25-й минуте после ошибки Андрея Домбровского Матар Дийе открыл счет в матче. А через шесть минут Вячеслав Танковский вогнал мяч в сетку ударом в ближний угол.

Второй тайм начался с атак Арсенала-Киев. На 58-й минуте Александр Ковпак был близок к взятию ворот – удар головой пролетел рядом со штангой. По напряженности матч больше напоминал тренировку, чем официальное соревнование за сохранение прописки.

В результате ничьей Арсеал-Киев набрал 26 очков и занимает одиннадцатое место, Олимпик с 32 пунктами остался девятым.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

blog_ava
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
09:12
385
Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Арсенал-Киев - Олимпик Олимпик Олимпик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25496 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
4
час
:
29
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук