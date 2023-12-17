"Многие говорят, и Игорь Суркис говорит, что мы на судей постоянно жалуемся. Мы с 13-й минуты вдесятером играли, надо было перестраиваться, чтобы надежно сыграть в защите.

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Мы не будем играть с Динамо в открытый футбол. За само уделение Артема Вовкуна никаких возражений быть не может. Все верно, мы даже не высказывались против этого", – цитирует Иващенко издание Украинский футбол.

Напомним, Динамо обыграло Оболонь в киевском дерби в рамках 17-го тура УПЛ. "Пивовары" заканчивали матч в меньшинстве после удалений Вовкуна и Мороза. Динамо идет на 5 ступени турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

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