"Багато хто говорить, й Ігор Суркіс каже, що ми на суддів постійно скаржимося. Ми з 13-ї хвилини вдесятьох грали, треба було перебудовуватися, щоб надійно зіграти у захисті.

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Ми ж не гратимемо з Динамо у відкритий футбол. За саме вилучення Артема Вовкуна ніяких заперечень бути не може. Все вірно, ми навіть не висловлювалися проти цього", – цитує Іващенка видання Український футбол.

Нагадаємо, Динамо переграло Оболонь в київському дербі в рамках 17-го туру УПЛ. "Пивовари" закінчували матч удев'ятьох після вилучень Вовкуна і Мороза. Динамо йде на 5 щаблі турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів.

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