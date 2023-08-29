Как известно, Михаил Мудрик пропустил матч АПЛ против Лутона (3:0) из-за травмы. Срок возвращения украинца на поле Челси не указывает. Однако, по словам Маурисио Почеттино, восстановление вингера идет успешно.

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"Мудрик, возможно, более близкий к возвращению, чем Броя и Бадиашиль, относительно которых надо ждать международной паузы, а потом смотреть. Будет видно. Его состояние будем оценивать изо дня в день" – цитирует Почеттино Football London.

Официальный сайт Челси тоже обновил информацию о состоянии Михаила Мудрика и других травмированных футболистов. В релизе указано, что украинец продолжает выполнять программу реабилитации.

В среду, 30 августа, Челси стартует в Кубке лиги. Соперником "синих" в 1/32 финала станет Уимблдон. Матч стартует в 21:45 по киевскому времени.

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