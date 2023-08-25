Михаил Мудрик выпал как минимум на тур АПЛ 2023/23 из-за травмы. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Лутон на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Команда украинца планировала выиграть свой первый официальный поединок при Маурисио Почеттино, ведь против Ливерпуля и Вест Хэма разжилась лишь одним очком. Новички Премьер-лиги дебютировали с разгрома от Брайтона Де Дзерби, а второй тур пропускали, поскольку их стадион был не готов принимать домашние встречи в элитном дивизионе.

Челси – Лутон: онлайн-трансляция матча АПЛ

Скольжение на более чем 150 миллионов евро. То Кайседо упадет на ровном месте и подарит первый ударный момент гостям. То Джексон войдёт в штрафную и потеряет как мяч, так и ориентацию. Стерлинг традиционно запорол парочку моментов уже через 7 минут. Чилуэлл по сути выполняет роль левого вингера. Вот такой он, новый конкурент Мудрика. Сбрасывает левый защитник сборной Англии под удар Энцо – снаряд летит над перекладиной. Челси забил уж слишком просто. Перевели с левого края на правый, Гюсто покатил еще правее на фланг, где Стерлинг начал танцы с защитниками. Рахим накрутил троих, пробрался во вратарскую и наконец безупречно пробил в дальний.

Колвил несколько раз очень умно страхует, перекрывая атакующую остроту гостей. Сперва помешал прицельно пробить Чонгу, затем подстраховал Дисаси, второй матч подряд привезшего контру на свои ворота. Очень много брака от Джексона. Неуместная пяточка подставила Энцо, которому чудом удалось избежать желтой. Челси определённо отказался от атакующей игры. Но ведь это только создаёт проблемы в обороне. То Каборе финтом поиздевается над Колвилом, то Чилуэлл упадет в штрафной, и уже Леви подстрахует блоком. По угловым, тем временем, 2:2. Лондонцы будто пытаются держаться за хрупкое преимущество в счете, а вот ставка на контратаки совсем не работает.

В конце первого тайма что-то странное происходит. В штрафной соперника Челси набил 19 касаний против 6 у Лутона, но затем просто отдал мяч. При такой пешеходной игре даже английские судьи добавили только 2 минуты. Хозяева наработали на 0,51 xG, имея более 70% владения. После дальнего удара Гюсто на 31 минуте подопечные Почеттино уснули. Лутон же добыл 0,09 ожидаемого гола. Мог огорчить свою бывшую команду Росс Баркли после углового.

После перерыва несколько подряд моментов у Джексона. Николас дважды не прошил Камински, а затем идеально пяткой выкатил под прорыв Чилуэллу. Бен, находясь на 11-метровой отметке сам-самый, решил отдать пас направо и подарил мяч защитникам. Силву валили на газон, Дисаси такой пробил после углового, судьи оснований для пенальти не увидели. Блестяще расписанную многоходовку завершал Энцо после паса Стерлинга – стойка. На 61 минуте Лутон наконец расписал комбинацию справа налево с попаданием в створ ворот – Санчес успел выбросить руку. Стерлинг протащил по своему краю, но Чилуэлл и Джексон помешали друг другу.

Все чаще пропускают гости передачи за спины и быстрые прорывы. Джексон принял и забросил, Стерлинг слишком далеко отпустил и не попал в дальний. Однако на 69-й Рахим исправился. Экс-вингер Манчестер Сити и Ливерпуля дважды отбился, Кайседо бросил на правый фланг, откуда Гюсто прострелил в центр. Стерлинг оформил дубль с двух ассистов правого вингбека Челси. Фернандес принял дальний пас и с лету эффектно развернул на правый край. Там на этот раз не 20-летний Гюсто, а Стерлинг ассистирует на линию вратарской – и даже Джексон такой забивает дебютный гол!

После 80 минуты Лутон зажимает Челси в его владениях. Несколько ударов, стандарты, борьба, напряжение. Все разрядил лишь Стерлинг, заработав фол справа в обороне. Интересный факт: 20-летний правый защитник молодежной сборной Франции в одной нынешней игре оформил столько же ассистов, сколько Мудрика за все 19 официальных матчей в Челси (2). Привозом на левом фланге Челси не воспользовались гости. Начиная с центра поля, по цепочке пошла расконцентрация, Санчес был бессилен, но Браун не попал.