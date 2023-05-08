"Следующие четыре матча повлияют не только на будущее людей, но и на их жизнедеятельность. Это футбол, вызов и реальность. Наша задача – создать новую реальность, но это – текущая.

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Существуют определенные основные ценности того, как должен работать клуб, и это не связано с тем, в какой лиге вы находитесь. Клуб должен функционировать именно таким образом, точка. Это мое мнение. Это то, что я надеюсь построить со временем. В ближайшей перспективе нам нужно выиграть достаточное количество игр. Более широкая картина должна формировать весь клуб, чтобы направить его в правильное русло.

Это не может быть просто: "О, мы снова остались в АПЛ". Это ничего не строит. Это просто выживание. Мы не хотим просто выживать, мы хотим расти. Это совсем другая игра", – цитирует Дайча The Guardian.

Напомним, за четыре тура до финиша сезона Эвертон в турнирной таблице АПЛ идет предпоследним, имея 29 очков. До спасительной семнадцатой строчки – один балл. Уже сегодня, 8 мая, Миколенко и Ко могут улучшить свое положение – в 19:30 по Киеву они на выезде сыграют с Брайтоном.

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