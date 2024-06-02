Реал 15-й раз в своей истории стал обладателем Лиги чемпионов. В финальном матче мадридцы победили Боруссию Дортмунд (2:0).

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид – 0:2 – видео голов и обзор финала Лиги чемпионов

Этот "ушастый" трофей стал уже вторым в карьере Андрея Лунина. Украинец приложился к триумфу Реала – вспомнить хотя бы матчи против РБ Лейпциг, Манчестер Сити и Баварии в плей-офф турнира.

Таким образом, Лунин стал первым нашим соотечественником, который сумел добыть Лигу чемпионов дважды. До этого по разу триумф праздновали Андрей Шевченко (в составе Милана) и предатель Украины Анатолий Тимощук (в составе Баварии). А вот Саше Зинченко в этом плане не повезло – только он покинул Манчестер Сити, как "горожане" сразу выиграли ЛЧ.

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