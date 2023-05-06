Михаил Мудрик вернулся в стартовый состав впервые за 4 поединка после того, как ассистировал в игре с Брайтоном. Илья Забарный все еще начинает в запасе, ожидая полноценного дебюта. Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Челси на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Отмечаем, что 13 клуб АПЛ 2022/23 принимал 12, хотя лондонцы опережают "вишенок" лишь по разнице голов. В первом круге Челси победил 2:0. Кай Хаверц, который не играл в старте предыдущие 3 тура, оформил гол плюс пас в той домашней встрече. Сегодня немец вернулся в основу.

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Оживленнее выглядят хозяева в начале игры. Винья слева обыгрался с Биллингом, который эффектно пяткой бросил в прорыв в штрафную, но прострел уругвайца перекрыл голкипер. Лерма оформил дубль в предыдущем домашнем матче, приложился издали и сегодня – совсем рядом со стойкой. А потом начал чудить центр обороны Борнмута. Сенеси опрометчиво сбросил Мадуэке, когда далековато вышел под пас экс-вратарь Барселоны Нето. Повезло, что Нони не сразу сориентировался, и бразильский кипер успел вернуться и парировать.

А еще через минуту гости таки забили быстрый мяч. Канте сместился на правый фланг и подал, Галлахер классно замкнул, ворвавшись на границу вратарской, напомнив лучшую версию себя со времен в Кристал Пэлас. Фанаты Челси сразу же начали заводить самоироничные песни: "Мы не вылетаем!" Мудрик разок неплохо сместился в центр, пытаясь разыграть стеночку с Хаверцом, Энцо подобрал ничейный мяч и бахнул издали выше. Однако не могло все быть настолько гладко для команды Лэмпарда.

Сначала Мудрик схватил желтую за симуляцию. Не сказать бы, что очень откровенно рисовал пенальти Михаил, но судье падение после стыка не понравилось. А затем Винья разыграл блестящий треугольник с Соланке и Кристи и идеально попал в правую девятку. Второй гол защитника сборной Уругвая за чуть более 20 дней в чемпионате Англии, причем другой был тоже в ворота лондонцев (Тоттенхэм обыграли 2:3). Снова Мудрик берет игру на себя, ищу обыгрыш с Чилвелом, партнер не выполняет ответный пас.

Мадуэке стабильно прорывается в чужую штрафную. Больше играют через Нони, но ему тоже не хватает более качественного последнего действия. Зато 21-летний игрок молодежной сборной Англии очень настырный в чужой штрафной, где успевает и отбирать, и пробить – Нето на месте. Кристи имел все шансы полностью повторить гол Галлахера, но после навеса Уаттара не попал с нескольких метров. Мудрир провел достаточно аккуратный 1 тайм, лишь раз ошибившись в передаче из 12 попыток, записав в свой актив 0,08 ожидаемого ассиста. С другой стороны, аж 6 потерь при 20 контактах с мячом.

Аж 21 минуту ждали удара в матче после попытки Мадуэке на 37-й. Это Кристи смело пошел в штрафную после очередной комбинации Соланке с крайком (на этот раз подыгрывал Уаттара), но не попал в ближний верхний угол. Стерлинг и Лофтус-Чик заменили Мудрика с Канте на 63 минуте. Увы, Михаил после перерыва запомнился разве что бесконечными подачами угловых в никуда. Были подозрения на пенальти, когда Тьяго Силва бросался в подкаты против Соланке, VAR не увидел ничего криминального. А вот на подаче углового скопление футболистов, лишь блок спасает Челси после расстрельного удара.

Кристи роскошным пасом из центра вывел Винью едва не один на один, Кепа спас. Еще и Чилвел травмировался. Бен не может продолжить игру, покидает поле и Мадуэке. Вместо них Аспиликуэта и Зиеш. Мало того, что основной правый фулбек серьезно травмирован, так еще и левый выбывает из игры. Лерма выигрывает верховую дуэль у вышестоящего Чалобы, Уаттара замыкает с нескольких метров дал выше. Такое впечатление, будто выиграть хочет лишь Борнмут. И тут на совершенно ровном месте сыграли замены Лэмпарда! Зиеш результативно подал штрафной, Бадиашиль в акробатическом прыжке прошил Нето. Феликс обыгрался со Стерлингом, который протащил снаряд слева, и пробил идеально под левую стойку. Челси выскочил даже на 11 место, набрав 42 балла. Борнмут опустился на 14 строчку, имея 40 очков.

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