"Наступні чотири матчі вплинуть не тільки на майбутнє людей, а й на їхню життєдіяльність. Це футбол, виклик і реальність. Наше завдання – створити нову реальність, але це – поточна.

"Навіть якщо Евертон вилетить – Миколенко залишиться в АПЛ": Циганик оцінив перспективи екс-зірки Динамо

Існують певні основні цінності того, як має працювати клуб, і це не пов'язано з тим, у якій лізі ви перебуваєте. Клуб має функціонувати саме таким чином, крапка. Це моя думка. Це те, що я сподіваюся побудувати з часом. У найближчій перспективі нам потрібно виграти достатню кількість ігор. Більш широка картина повинна формувати весь клуб, аби спрямувати його в правильне русло.

Це не може бути просто: "О, ми знову залишилися в АПЛ". Це нічого не будує. Це просто виживання. Ми не хочемо просто виживати, ми хочемо рости. Це зовсім інша гра", – цитує Дайча The Guardian.

Нагадаємо, за чотири тури до фінішу сезону Евертон у турнірній таблиці АПЛ йде передостаннім, маючи 29 очок. До рятівної сімнадцятої сходинки – один бал. Вже сьогодні, 8 травня, Миколенко і Ко можуть покращити своє становище – о 19:30 за Києвом вони на виїзді зіграють з Брайтоном.

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