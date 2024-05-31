Боруссия Д и Реал первого июня сыграют в финале ЛЧ 2023/24. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Финальный матч Лиги чемпионов Боруссия Д – Реал будет сыгран в субботу, 1 июня, на стадионе Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Главным арбитром будет рефери из Словении Славко Винчич.

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Официальным транслятором еврокубков на территории Украины является медиасервис MEGOGO, который и покажет поединок Боруссия Д – Реал онлайн. В 20:30 там же стартует предматчевая студия. Прокомментирует встречу Виталий Волочай и Вадим Сичко. Трансляция будет доступна и на жестовом языке. Текстовую онлайн-трансляцию финала ЛЧ проведет "Футбол 24".

Немецкая команда в третий раз в своей истории вышла в финале Лиги чемпионов (два предыдущих – 1997 и 2013 годы). Дортмундцы выиграли группу с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом. Боруссия во главе с Эдином Терзичем в плей-офф победила ПСВ, Атлетико и парижан.

Реал – рекордсмен по победам на турнире. Мадридцы 14 раз выигрывали Лигу чемпионов. Команда Карло Анчелотти финишировала первой в своей группе, где играли также Наполи, Брага и Унион Берлин. В плей-офф "сливочные" разобрались с РБ Лейпцигом, Манчестер Сити и Баварией. Стоит заметить, что в составе Реала выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

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