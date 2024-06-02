"Мы провели великолепный матч и, считаю, заслужили больше, чем поражение 2:0. С первой секунды мы показали всему миру, что мы здесь не просто для того, чтобы играть в финале, а чтобы выиграть его. Мы делали так много вещей правильно, но в нужный момент они были хладнокровны. Нам сегодня этого не хватало.

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Мы провели фантастическую игру и были близки к тому, чтобы повести в счете. Но потом игра перевернулась, и Реал показал, почему они чемпионы этого соревнования. У нас были хорошие моменты в первом тайме, как у Мадрида во втором, но мы ими не воспользовались.

После игры всегда можно спрашивать, что надо было сделать иначе. Думаю, много вещей мы сделали правильно, но потом один стандарт изменил игру. Мы должны учиться на этом. Мы хорошо играли, были опасны на контратаках. Но не забили. Это была разница сегодня", – цитирует Терзича пресс-служба УЕФА.

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