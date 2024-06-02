"К этому никогда не привыкнешь. Было очень тяжело, намного тяжелее, чем мы думали. Первый тайм пришлось помучиться, второй тайм мы меньше теряли мяч, играли лучше – но это уже мелочи. Мы победили. Мечта продолжается!

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид – 0:2 – видео голов и обзор финала Лиги чемпионов

В первом тайме мне не понравился уровень, на котором играл Реал. Мы теряли мяч слишком часто, и не в том месте. Мы позволили Дортмунду играть так, как они хотели – навязывать борьбу и играть в переходах. Именно там Боруссия самая опасная", – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, Реал обыграл Боруссию Д в финале Лиги чемпионов (2:0), в пятнадцатый раз в истории добыв "ушастый" трофей. Голами в составе мадридцев отметились Карвахаль и Винисиус.

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