"Я, когда Динамо продавало Забарного в Борнмут, говорил с Игорем Суркисом и сказал ему: "Команда же вылетает". А он ответил: "У меня такое впечатление, что они имеют какой-то план, что если вылетят, то Илью продадут".

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Думаю есть такая же история и у Эвертона с Миколенко. "Ириски" будут понимать, что будут заходить новые команды, другие будут искать игроков, а у Миколенко хорошая статистика. В последнее время он играет не так часто, как раньше. Но у него положительная пресса, в основном положительные оценки. Поэтому я думаю, если даже Эвертон вылетит, то Миколенко останется в АПЛ", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Миколенко обошелся Эвертону в 23,5 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за ливерпульцев в 33-х матчах, результативными действиями не отличался. Его контракт с "ирисками" действует до 30 июня 2026 года.

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