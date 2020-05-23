Тренер Металлиста 1925 раскритиковал позицию Волыни и Миная относительно завершения сезона в Первой лиге

Наставник харьковской команды Андрей Демченко призвал определить победителя Первой лиги на футбольном поле.

"Металлист 1925 однозначно хочет доиграть этот сезон и определить победителя на поле. Это будет единственным правильным вариантом развития событий. Делать таблицу итоговой после 19-ти туров из 30-ти – это нонсенс.

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Мы проводили зимние сборы, сейчас также начали подготовку, другие команды тренируются. Давайте сядем и решим, в каком формате играть. Иначе для чего мы играли 19 матчей летом и осенью? Тратили немалые средства, готовили футболистов, которые, в свою очередь, отдавали свое здоровье...

Насколько мне известно, только шесть из 16 команд высказались за продолжение борьбы. Поэтому странной для меня кажется позиция, прежде всего, Миная и Волыни. Точнее, я прекрасно понимаю, почему они так проголосовали, но это точно не по-спортивному. Уверен, если бы осенью мы завершили только первый круг (после 15-го тура Металлист 1925 занимал первую строчку в таблице – прим.), они сейчас были бы обеими руками за доигрывание", – сказал Демченко в комментарии официальному сайту харьковской команды.

Напомним, большинство клубов Первой лиги поддержали досрочное завершение чемпионата – за это на заседании Совета лиг ПФЛ проголосовали представители 8 коллективов, 6 были против, 1 воздержался, а 1 не явился на заседание.

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