Минай рискует проиграть битву за УПЛ – закарпатцы среди лидеров Первой лиги

Главный тренер Миная Василий Кобин категорически против участия своей команды в мини-турнире за выход в элиту.

"Что это за мини-турнир должен быть? Почему в нем должны играть, условно, шесть, два или три участника? А почему именно эти участники, а не другие? Вот мы сыграли с Оболонь-Бровар две игры, зачем еще с ней играть и почему не участвует, например, Авангард, Черноморец, другие команды – в том числе и те, кто имеет теоретические шансы войти в тройку призеров?

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Думаю, что мы откажемся играть. Ну что это за мини-турнир? Если брать спортивную составляющую, во втором круге у нас был хороший календарь. Мы в первом круге практически против всех лидеров сыграли на выезде. Во втором круге должны их принимать дома. Агробизнес и Рух – мы играли дома. Против всех остальных – Ингульца, Металлиста 1925, Оболонь-Бровар и так далее – мы играли на выезде. Поэтому, считаю, у нас был хороший календарь. Был уже очковый задел.

Если в регламенте написано, что чемпионат должен пройти так-то и так-то, и большинство команд своими голосами подтвердили, что готовы доигрывать, то мы бы также были "за", никаких вопросов. Мини-турнир – это такое, как бывает в футболе: команда хорошо сыграла, но 0:1 проиграла, и тогда что? Давайте переигрывать игру?", – сказал Кобин в комментарии изданию Sportarena.

Напомним, Минай в турнирной таблице Первой лиги занимает третье место, отставая от лидера – львовского Руха – на два пункта.

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