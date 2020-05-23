Тренер Металіста 1925 розкритикував позицію Волині і Миная щодо завершення сезону у Першій лізі

Наставник харківської команди Андрій Демченко закликав визначити переможця Першої ліги на футбольному полі.

"Металіст 1925 однозначно хоче дограти цей сезон та визначити переможця на полі. Це буде єдиним правильним варіантом розвитку подій. Робити таблицю підсумковою після 19-ти турів із 30-ти – це нонсенс.

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Ми проводили зимові збори, зараз також розпочали підготовку, інші команди тренуються. Давайте сядемо та вирішимо, в якому форматі грати. Інакше для чого ми грали 19 матчів влітку та восени? Витрачали немалі кошти, готували футболістів, які, у свою чергу, віддавали своє здоров'я...

Наскільки мені відомо, лише шість із 16-ти команд висловилися за продовження боротьби. Тому дивною для мене є позиція, перш за все, Минаю та Волині. Точніше, я чудово розумію, чому вони так проголосували, але це точно не по-спортивному. Впевнений, якби восени ми завершили лише перше коло (після 15-го туру Металіст 1925 посідав першу сходинку в таблиці – прим.), вони зараз були б обома руками за догравання", – сказав Демченко у коментарі офіційному сайту харківської команди.

Нагадаємо, більшість клубів Першої ліги підтримали дострокове завершення чемпіонату – за це на засіданні Ради ліг ПФЛ проголосували представники 8 колективів, 6 були проти, 1 утримався, а 1 не з'явився на засідання.

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