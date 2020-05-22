Волынь выдвинула обязательное условие для завершения сезона в Первой лиге

Директор луцкой команды Валентин Кошельник озвучил официальную позицию клуба относительно доигрывания чемпионата.

"Позиция Волыни одна – все должно быть честно, все должно быть прозрачно. Играть нужно обязательно, но только при одном условии – федерация будет помогать с тестами, деньгами.

В Первой лиге могут аннулировать результаты – президент ПФЛ предложил 3 варианта окончания сезона

Команды должны играть не в сокращенном варианте, а нормальный чемпионат. Безопасность – самое главное", – сказал Кошельник в программе "Футбол NEWS".

Напомним, большинство клубов Первой лиги поддержали досрочное завершение чемпионата – за это на заседании Совета лиг ПФЛ проголосовали представители 8 коллективов, 6 были против, 1 воздержался, а 1 не явился на заседание.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА