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Волынь выдвинула обязательное условие для завершения сезона в Первой лиге

11:20 56 Читати українською
Волынь выдвинула обязательное условие для завершения сезона в Первой лиге
Волынь / ФК Волынь

Директор луцкой команды Валентин Кошельник озвучил официальную позицию клуба относительно доигрывания чемпионата.

"Позиция Волыни одна – все должно быть честно, все должно быть прозрачно. Играть нужно обязательно, но только при одном условии – федерация будет помогать с тестами, деньгами.

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Команды должны играть не в сокращенном варианте, а нормальный чемпионат. Безопасность – самое главное", – сказал Кошельник в программе "Футбол NEWS".

Напомним, большинство клубов Первой лиги поддержали досрочное завершение чемпионата – за это на заседании Совета лиг ПФЛ проголосовали представители 8 коллективов, 6 были против, 1 воздержался, а 1 не явился на заседание.

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