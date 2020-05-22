В Первой лиге могут аннулировать результаты – президент ПФЛ предложил 3 варианта окончания сезона

Глава Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров рассказал, как планируют завершать соревнования в Первой лиге.

"Согласно рекомендациям УЕФА, придерживались мнения, что идеальный вариант – доиграть чемпионат по существующему регламенту и формату. Если не удастся – доиграть в любом другом формате, но все равно с максимальным соблюдением спортивного принципа. Если и так не получается – тогда уже решать по каким-то текущим таблицам.

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Сформулируем все варианты в письме клубам в понедельник. Первый вариант – некий плей-офф за определение мест, второй – решить по таблице, третий – вообще аннулировать результаты, примерно как в Нидерландах, в таком случае обмен между лигами не осуществляется. Возможно, у клубов будут еще варианты", – сказал Макаров в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, украинская Премьер-лига надеется провести первые матчи после карантина уже 30 мая. Соревнования во Второй лиге 2019/20 было решено досрочно завершить – на специальном заседании Совета лиг ПФЛ за завершения сезона проголосовали 14 клубов, 5 – против, 1 – воздержался.

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