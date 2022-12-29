"Летом нам удалось найти Жеваго, который давно был объявлен в розыск. Достали олигарха мы дроном на яхте возле Монако. После публикации нашего материала "Батальон Монако" государственное бюро расследований направило запрос на экстрадицию Жеваго.

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"В частности, работники ДБР подтвердили место нахождения одного из героев этого журналистского расследования... Принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС".

И, казалось бы, после этого Жеваго лучше во Францию не ездить. Об этом, по данным источников из окружения олигарха, ему говорили адвокаты. Жеваго прислушивался. Был в Испании. Ужинал на Ибице. Лондон. Дальше Дубай. Яхту "Z" туда недавно перегнали. Но для человека с первых мест списка Форбс есть один важный ритуал. Зимой – чекин в Куршевеле. Тусовка.

Чтобы адвокаты не нервничали, фигурант заверил, что в этом году будет мучиться в Швейцарии. И 21.12.2022 г. самолет Жеваго вылетел из Дубая в Женеву. Как и обещал. А через семь дней Жеваго был арестован во Франции в Куршевеле", – написал Ткач на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в 2019-м ДБР заочно объявило Жеваго подозрение о причастности к схеме по хищению 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит" через оффшорные компании, после чего он был объявлен в розыск. Экс-депутат не возвращался на территорию Украины в течение трех последних лет.

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