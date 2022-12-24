"Мы на связи непосредственно с Василием. Также общаемся с адвокатами, юристами. Мы не хотим навредить лишним действиям. Сегодня Хомутовский на свободе. 28 декабря должен состояться суд – мы надеемся, что его полностью оправдают, и он вернется к тренировкам с нашим клубом.

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Мы направили письмо в Белорусскую федерацию футбола, однако никакого ответа не получили. По телефону нам сказали, что в связи с той ситуацией, которая происходит в их стране, они не могут повлиять ни на какие решения.

В УЕФА пока не обращались. Мы все понимаем, какая ситуация сейчас в Белоруссии. Эти письма могут их только разозлить, и Хомутовский попадет за решетку. Василий хочет, чтобы эта тема раздувалась как можно меньше. Мы помогаем ему, но пока не будем озвучивать – как именно. Для нас главное конечный результат – чтобы Василий остался на свободе и вместе с семьей сумел уехать.

Допускал ли Хомутовский, что его могут задержать в Беларуси, когда ехал туда на операцию? Думаю, процентов на 10 он понимал, что такое может произойти, но старался не верить в это. Мы не раз разговаривали с ним на эту тему и, думаю, к такому варианту он не был готов. Василий там работал, платил налоги, он известный спортсмен в своей стране. Не думаю, что он надеялся на такой прием", – сказал Левчук в комментарии FanDay.

Напомним, Хомутовский был задержан 30 сентября у себя на родине, куда он приехал на операцию на колене. Он обвиняется в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" – за это ему грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или тюрьма до четырех лет.

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