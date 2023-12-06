Экс-тренер Ракува Марек Папшун может продолжить свою карьеру в чемпионате Греции.

Польский специалист успешно работал с Ракувом с 2016 по 2023 год. В прошедшем сезоне Марек Папшун привел свою команду к первой победе в чемпионате Польши.

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После ухода из "медаликов" 49-летний наставник решил взять небольшой отпуск. В сентябре он являлся серьезным кандидатом на должность главного тренера сборной Польши, впрочем, эта работа досталась другому специалисту.

Как информирует Meczyki, ОФИ Крит заинтересован в услугах Марека Папшуна. В польском тренере видят замену для Валдаса Дамбраускаса, которого хотят заменить из-за неутешительных результатов. ОФИ выиграл всего четыре из 14 матчей во всех турнирах, а в минувшие выходные потерпел поражение 0:4 от Панатинаикоса.

Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Греции после 13 туров, набрав 15 очков.

Следует напомнить, что пресса сообщала об интересе к Мареку Папшуну со стороны Динамо и Шахтера.

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