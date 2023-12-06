"У меня было несколько интересных вариантов, и мне пришлось проанализировать их и обдумать, взвесить их со своей семьей, прежде чем принять окончательное решение перейти в Майами.

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Моим первым вариантом было возвращение в Барселону, но это было невозможно. Я пытался вернуться, но этого не произошло. Саудовская Аравия была очень активной. Это также правда, что позже я много думал о том, чтобы перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Я знаю страну, они создали очень мощный чемпионат, который может стать важной лигой в ближайшем будущем. Как посла страны по туризму, это место привлекло меня, особенно потому, что мне понравилось все, что я посетил. А также из-за того, как в стране развивается футбол, и из-за усилий, которые они прилагают для создания топ-чемпионата. Саудовская Аравия или МЛС – оба варианта показались мне очень интересными", – рассказал Лионель в интервью Time.

Напомним, что летом Месси имел несколько предложений по продолжению карьеры. Аргентинец решил присоединиться к Интера Майами, который выступает в МЛС.

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