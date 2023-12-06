Лига чемпионов приучила нас к бескомпромиссной борьбе, но бывают случаи, когда фавориты просто безудержны. Вспоминаем наиболее сокрушительные победы в рамках ЛЧ.

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Арсенал сокрушил Ланс и впервые за шесть лет вышел в плей-офф главного клубного турнира Европы. Зинченко и Ко забили в ворота прошлогодней сенсации чемпионата Франции 6 голов. Даже в теннисе это был бы разгром. Однако такой результат не позволил попасть в список самых больших побед в ЛЧ. Даже Арсенал уже побеждал с еще более неприличным счетом. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о самых больших "сухих" победах за всю историю Лиги чемпионов.

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Казалось бы, ЛЧ – турнир с самой высокой конкуренцией в мире. Там якобы должны соперничать только лучшие клубы. Формально так и есть – лучшие клубы своих стран. Однако разница между уровнями национальных чемпионатов иногда приводит к болезненным последствиям на евроарене. Порой представители топ-лиг жестоко издеваются над своими более слабыми оппонентами. О топ-лигах здесь сказано не зря, ведь почти во всех случаях авторами погромов становились представители "большой пятерки". Единственное исключение – донецкий Шахтер.

Учитывая количество погромов, нам показалось неразумным ограничивать топ каким-нибудь красивым числом. Лучше расскажем обо всех выдающихся победах с немыслимыми счетами. В общей сложности их было тринадцать. Дважды финальный свисток фиксировал счет 8:0, а еще одиннадцать раз победители забивали на один гол меньше. Клубом, который чаще всего так издевался над оппонентами, является Ливерпуль (трижды). Бавария так громила соперников исключительно в плей-офф Лиги чемпионов. А Шахтер оказался единственным, кто и проигрывал, и выигрывал. К тому же "горняки" это сделали в течение одного сезона.

Ювентус – Олимпиакос – 7:0 (10/12/2003)

Грекам в последнем туре группового этапа нужно было исключительно побеждать. Они пропустили больше голов, чем за пять предыдущих туров. За туринцев забивали Трезеге (дубль), Микколи, Ди Вайо, Дель Пьеро, Мареска. Эти фамилии – мед для ушей болельщиков, заставших Серию А в период расцвета. Однако Ювентус лучше бы приберег несколько голов на плей-офф. Ведь "бьянконери" вылетели уже в 1/8 финала, за два матча так и не забив испанскому Депортиво.

Арсенал – Славия Прага – 7:0 (23/10/2007)

Лондонцы провели безупречный первый круг группового этапа, апогеем которого стало издевательство над Славией. Тео Уолкотт забил свои первые голы в Лиге чемпионов и до сих пор остается самым молодым (18 лет и 221 день) англичанином, который оформил дубль в ЛЧ. Примечательно, что этот матч стал последним в серии Арсенала из 12 побед подряд во всех турнирах. Этот розыгрыш еврокубка для "канониров" завершился в четвертьфинале, где они не смогли пройти Ливерпуль.

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Жилина – Марсель – 0:7 (03/11/2010)

Провансальцы установили сразу два рекорда. Марсель стал первой командой, которая забила минимум семь голов в Лиге чемпионов на выезде, а также до сих пор остается единственным представителем Франции, который побеждал в турнире с таким счетом. Для Жилины это был жуткий розыгрыш – она проиграла все матчи в группе. После этого ни одна словацкая команда не доходила до основного раунда главного еврокубка.

Валенсия – Генк – 7:0 (23/11/2011)

Бельгийцы не проиграли ни одного матча дома (три ничьих), но на выезде очков не набрали вообще. Для Валенсии это была аномальная победа, ведь в остальных матчах она суммарно забила пять голов и не смогла выйти в плей-офф. Генку трижды забил Роберто Сольдадо, на тот момент оформивший один из самых быстрых хет-триков в Лиге чемпионов (39 минут).

Бавария – Базель – 7:0 (13/03/2012)

В марте 2012 года Бавария была монструозной. После ряда неубедительных результатов мюнхенцы в Бундеслиге обыграли Хоффенхайм (7:1), через три дня уничтожили Базель (7:0), а затем унизили Герту (6:0). Что касается игры со швейцарцами, то "ротен" стали первой командой, забившей семь голов в матче плей-офф Лиги чемпионов, а Марио Гомес – первым немцем с "покером" в ЛЧ. Тот сезон для Баварии завершился досадным поражением в финале на своем родном стадионе. Челси победил в серии пенальти.

БАТЭ – Шахтер – 0:7 (21/10/2014)

Матч можно было завершать уже после первого тайма. Шахтер забил шесть голов. До сих пор никто не забивал больше за первые 45 минут матча Лиги чемпионов. Именно в этот вечер Луис Адриано оформил пента-трик (такое до него делал только Лео Месси). Белорусы же могут похвастаться антидостижением. 24 гола – ни одна команда не пропускала больше по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

Бавария – Шахтер – 7:0 (11/03/2015)

В тот же сезон "горняки" также почувствовали, как это очутиться на другой стороне. В 1/8 финала Бавария нанесла подопечным Мирчи Луческу болезненное поражение. Это был эпичный матч после 0:0 во Львове. Александра Кучера выгнали уже на третьей минуте (самое быстрое удаление в ЛЧ), а дальше Бавария просто издевалась. Голы забивали шесть разных игроков. Заметьте, мюнхенцы во второй раз попали в этот рейтинг, и оба раза за победы в плей-офф.

Барселона – Селтик – 7:0 (13/09/2016)

Сказочное начало еврокубковой кампании для каталонцев. Хотя хет-трик оформил Лео Месси, это был вечер Неймара. Бразилец забил только один мяч, но отдал четыре голевых передачи. К погрому присоединился даже голкипер. Марк-Андре Тер Штеген не позволил Селтику закрутить интригу, отбив пенальти при счете 1:0.

Марибор – Ливерпуль – 0:7 (17/10/2017), Ливерпуль – Спартак – 7:0 (06/12/17)

Когда мерсисайдцы обыграли Марибор, это стало самой большой победой английских клубов в Лиге/Кубке чемпионов. Однако Ливерпуль в этом же розыгрыше еще раз оформил 7:0, раздавив Спартак. Против москвичей хет-трик оформил Фелипе Коутинью, вскоре сбежавший в Барселону. Зато подопечные Юргена Клоппа добрались до киевского финала ЛЧ, где уступили Реалу.

Манчестер Сити – Шальке – 7:0 (12/03/19)

В прошлом десятилетии Шальке регулярно играл даже в плей-офф Лиги чемпионов. Последнее на этот момент появление гельзенкирхенцев в турнире завершилось позором. Манчестер Сити в ответном матче 1/8 финала растоптал немцев на Этихаде. Лерой Сане забил в ворота родной команды, а Евгений Коноплянка еще играл за Шальке и провел поединок без замен.

Ливерпуль – Бешикташ – 8:0 (06/11/2007)

После проигранного финала в Афинах мерсисайдцы провально начали новый сезон Лиги чемпионов – набрали всего одно очко за первую половину группового этапа. Этот матч с Бешикташем все изменил. Ливерпуль стал первой командой в истории, забившей восемь голов в ЛЧ. Йоси Бенаюн оформил хет-трик и остается единственным израильтянином, кто столько забивал за один матч турнира. Кстати, наш Андрей Воронин вышел в старте "красных", отыграл 72 минуты, успев отдать два ассиста и организовать еще два гола.

Реал – Мальмё – 8:0 (08/12/2015)

Знаете, что общего с рекордом Ливерпуля? Когда "красные" громили Бешикташ, главным тренером был Рафаэль Бенитес. И именно этот специалист руководил Реалом, когда он уничтожил Мальмё с тем же счетом. И это единственные матчи Лиги чемпионов, завершавшиеся со счетом 8:0. Согласитесь, от Бенитеса вы точно такого не ожидали? Реал выиграл турнир в том сезоне, но руководил командой уже Зинедин Зидан.

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