Во вторник, 26 марта, Аррасате объявил о решении покинуть должность главного тренера Осасуны в конце этого сезона. "Я принял решение не продлевать контракт. У меня нет той убежденности, которая была у меня раньше. Я не могу дать максимум, не будучи счастливым. Я знаю, что больше нигде не буду так счастлив, как здесь – в одной гармонии с городом, игроками и болельщиками. Осасуна навсегда останется в моем сердце", – сказал 45-летний баскский тренер на пресс-конференции.

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Во время этого мероприятия президент Осасуны Луис Сабальса не смог сдержать слёз.

Ягоба Аррасате возглавил Осасуну в сезоне 2018/19, когда команда из Памплоны выступала во втором дивизионе Испании. С первой попытки ему удалось вывести команду в Ла Лигу, и с тех пор Осасуна является крепким середняком элитного дивизиона. В прошлом сезоне памплонцы дошли до финала Кубка Испании и завоевали путёвку в еврокубки.

В этом сезоне Осасуна занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги по итогам 28 туров.

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