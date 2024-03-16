Винисиус получил глупую желтую карточку, посмеявшись с решения арбитра – звезда Реала пропустит Класико
Нападающий Реала Винисиус стал героем матча против Осасуны, но подвел свою команду на следующий важный поединок чемпионата Испании.
В конце первого тайма матча Осасуна – Реал (2:4) Винисиус получил желтую карточку. Бразильцу не понравилось решение главного арбитра. Вингер "сливочных" посмеялся над решением Хуана Мартинеса Мунуэры, за что получил предупреждение. Это четвертый "горчичник" для Вини в последних 4-х матчах и пятый в чемпионате Испании 2023/24.
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Теперь Винисиус, с учетом международной паузы, не сыграет за Реал аж 24 дня. Бразилец пропустит домашнее Класико против Атлетика из Бильбао (31 марта) и вернется лишь на первый поединок 1/4 финала ЛЧ против Манчестер Сити, который состоится 9 апреля.
К слову, кроме глупой желтой, 23-летний Винисиус в игре с Осасуной еще и оформил дубль. Теперь в активе бразильца в текущем сезоне 18 голов и 8 ассистов.
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