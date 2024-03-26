У вівторок, 26 березня, Аррасате оголосив про рішення залишити посаду головного тренера Осасуни наприкінці цього сезону. "Я ухвалив рішення не продовжувати контракт. У мене немає тієї переконаності, яка була у мене раніше. Я не можу дати максимум, не будучи щасливим. Я знаю, що більше ніде не буду таким щасливим, як тут – в одній гармонії з містом, гравцями та вболівальниками. Осасуна назавжди залишиться в моєму серці", – сказав 45-річний баскський тренер на прес-конференції.

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Під час цього заходу президент Осасуни Луїс Сабальса не зміг стримати сліз.

Ягоба Аррасате очолив Осасуну в сезоні 2018/19, коли команда з Памплони виступала в другому дивізіоні Іспанії. З першої спроби йому вдалося вивести команду в Ла Лігу, і відтоді Осасуна є міцним середняком елітного дивізіону. Минулого сезону памплонці дійшли до фіналу Кубка Іспанії та завоювали путівку в єврокубки.

У цьому сезоні Осасуна посідає 12-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги за підсумками 28 турів.

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