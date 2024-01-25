В перенесённом матче 13-го тура чемпионата Германии между Баварией и Унионом состоялся конфликт - Бьелица повздорил с вингером мюнхенцев Лероем Сане. На 74-й минуте матча тренер отказался отдавать Сане мяч для ввода в игру, и на возмущения Лероя дал ему пощечину. Во время этой короткой ссоры хорват дважды коснулся лица Сане, что привело тренера к удалению.

Лидер Баварии получил пощечину от тренера соперника – видео брутальных действий

В четверг спортивный суд Немецкого футбольного союза объявил о сроке дисквалификации Бьелицы. Как информирует Kicker, наставник Униона будет вынужден пропустить 3 матча, а также заплатить штраф в размере 25 тысяч евро. Бьельца согласился с приговором и не намерен его оспаривать. Он пропустит матчи с Дармштадтом, РБ Лейпциг и Майнцем.

В течение всего периода наказания Бьелице не разрешается иметь какой-либо прямой или косвенный контакт с командой, а также находиться в раздевалке команды.

Бавария одолела Унион Берлин, реабилитировавшись за поражение от Вердера – отставание от Байера сократилось до 4 очков