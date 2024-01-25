Наставник Унион Берлин Ненад Бьелица не сдержал свои эмоции во время матча с Баварией.

Бавария в перенесенном матче сумела обыграть берлинцев со счетом 1:0. Встреча запомнилась дерзким поведением тренер Униона Берлин Ненада Бьелица.

Бавария одолела Унион Берлин, реабилитировавшись за поражение от Вердера – отставание от Байера сократилось до 4 очков.

На 75 минуте Лерой Сане хотел взять мяч, чтобы ввести его из аута. Наставник берлинской команды отбросил мяч в сторону, а затем оттолкнул нападающего Баварии. Между двумя мужчинами произошла словесная перепалка, а затем Бьелица просто хлопнул Сане по лицу. В итоге тренера Униона удалили.

Напомним, что Бавария сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице с 44 баллами, а берлинский клуб занимает 15 место с 14 очками.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика