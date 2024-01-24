В перенесенном матче 13-го тура чемпионата Германии Бавария на своем поле обыграла Унион Берлин (1:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Баварии посреди недели выпало сыграть перенесенный из-за непогоды поединок 13-го тура Бундеслиги против Униона. Подопечным Томаса Тухеля было что доказывать своим болельщикам – в матче прошлого тура "Ротен" сенсационно уступили Вердеру и отставали от Байера уже на 7 очков. Не планировали проигрывать и берлинцы, которые в турнирной таблице шли пятнадцатыми: вопрос сохранения прописки оставался для них более чем актуальным – отрыв от зоны вылета составлял всего три балла.

Бавария улучшила предложение по защитнику – он раскритиковал фанатов своей команды

Хозяева бросились атаковать с первых минут, но оборона соперника действовала очень грамотно. Де Лигт уже на 6-й минуте опасно замыкал подачу с углового – Рённов потянул. Через мгновение он спас уже после удара Упамекано. В середине тайма Коману не хватало считанных сантиметров, чтобы вывести Баварию вперед – мяч пролетел мимо левой стойки.

Уже в добавленное к первому тайму время не повезло Сане и Мусиале, которые могли забивать "в раздевалку". Несмотря на невероятное преимущество во владении мячом в первые 45 минут в пользу мюнхенцев (71% на 29%), на табло оставались нули.

Сразу после отдыха Бавария забила – Геррейро был первым на добивании после удара Кейна. Вскоре Харри забил и сам, но VAR зафиксировал офсайд.

На 77-й минуте Унион остался в меньшинстве – хорватский наставник Ненад Бьелица поцапался с Лероем Сане и увидел перед собой красный свет. Мюнхенцы продолжили давить, пытаясь увеличить свое преимущество, чем полностью лишили соперника шансов, чтобы отыграться.

Победа принесла Баварии 44 пункта и сократила отставание от Байера до 4 очков.

Бавария на своем поле сенсационно уступила Вердеру, отпустив Байер в опасный отрыв