У перенесеному матчі 13-го туру чемпіонату Німеччини між Баварією та Уніоном відбувся конфлікт – Б'єліца посварився з вінгером мюнхенців Лероєм Сане. На 74-й хвилині матчу тренер відмовився віддавати Сане м'яч для введення в гру, і після обурення Лероя дав йому ляпаса. Під час цієї короткої сварки хорват двічі торкнувся обличчя Сане, що призвело тренера до вилучення.

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У четвер спортивний суд Німецького футбольного союзу оголосив про термін дискваліфікації Б'єліци. Як інформує Kicker, наставник Уніона буде змушений пропустити 3 матчі, а також заплатити штраф у розмірі 25 тисяч євро. Б'єльца погодився з вироком і не має наміру його оскаржувати. Він пропустить матчі з Дармштадтом, РБ Лейпциг і Майнцом.

Протягом усього періоду покарання Б'єліци йому не дозволяється мати будь-який прямий або непрямий контакт із командою, а також перебувати в роздягальні команди.

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