Букмекерская компания Oddschecker обнародовала коэффициенты на первое тренерское увольнение в АПЛ сезона 2020/21. Главным претендентом на первую отставку стал тренер Вест Хэма Дэвид Мойес – вероятность такого всего 4 к 1.

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Чуть ниже расположился ветеран тренерского цеха Рой Ходжсон – его увольнение с должности наставника Кристал Пэлас 7/1. В сомнительную тройку лидеров вошел новичок АПЛ Скотт Паркер, возглавляющий Фулхэм – его шансы составляют 10 к 1. Отметим, что в список вошли и звездные специалисты – Марсело Бьелса (20/1), Карло Анчелотти (25/1) и Брендан Роджерс (25/1).

Отметим, что Вест Хэм под руководством Мойеса спасся от вылета из АПЛ – "молотки" набрали 39 очков.

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