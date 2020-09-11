Шеньдунь Лунен заинтересован в подписании Ярмоленко, сообщает Sky Sports. Детали потенциального перехода пока неизвестны.

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По информации источника, Вест Хэм хочет подписать новых футболистов, поэтому планирует продать нескольких исполнителей – Ярмоленко находится в зоне риска, поэтому такой трансфер выглядит вполне возможным. Сейчас Transfermarkt оценивает игрока в 9,5 млн евро.

К слову, за китайский Шеньдунь Лунен выступает экс-игрок Манчестер Юнайтед Маруан Феллаини.

Напомним, Андрей Ярмоленко летом 2018 года перешел из Боруссии в Вест Хэм. За английский клуб украинец сыграл в 33 матчах во всех в турнирах, отличился семью голами и двумя ассистами.

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