Букмекерська компанія Oddschecker оприлюднила коефіцієнти на перше тренерське звільнення в АПЛ сезону 2020/21. Головним претендентом на першу відставку став тренер Вест Хема Девід Мойєс – вірогідність такого лише 4 до 1.

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Трохи нижче розташувався ветеран тренерського цеху Рой Ходжсон – його звільнення з посади наставника Крістал Пелас 7/1. До сумнівної трійці лідерів увійшов новачок АПЛ Скот Паркер, який очолює Фулхем – його шанси становлять 10 до 1. Відзначимо, що до списку увійшли і зіркові фахівці – Марсело Б'єлса (20/1), Карло Анчелотті (25/1) і Брендан Роджерс (25/1).

Відзначимо, що Вест Хем під керівництвом Мойєса врятувався від вильоту з АПЛ – "молотки" набрали 39 очок.

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