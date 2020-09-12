Лондонский Вест Хэм продолжает рассматривать вариант с приглашением защитника сборной Украины Николая Матвиенко в свои ряды. Интерес к игроку подтвердил наставник лондонской команды Дэвид Мойес, сообщает издание The Telegraph.

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Приоритетным трансфером в команде Ярмоленко рассматривают Джеймса Тарковски из Бернли, однако "бордовые" просят за своего игрока 50 млн евро. "Молоты", выручившие от продажи полузащитника Грейди Диангана в Вест Бромвич 18 млн евро, считают такую ​​сумму преувеличенной.

Напомним, по сообщению СМИ, Вест Хэм накануне сделал Шахтеру предложение по Матвиенко – лондонцы готовы инвестировать в усиление обороны около 22 миллионов евро.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны Наполи, Вулверхэмптона, Эвертона, Лидса и других европейских клубов.

К слову, в прошлом сезоне чемпионата Украины Матвиенко провел 26 матчей, в которых отметился голом и ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро, а его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2021 года.

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