Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко в ближайшее время может продолжить карьеру в Англии.

Шахтер получил предложение о переходе Матвиенко в Вест Хэм, сообщает Hammer News со ссылкой на журналиста Дэвида Орнштейна.

Матвиенко выделил переломный момент матча против Испании

Детали потенциального трансфера пока неизвестны, однако источник сообщает, что английский клуб готов инвестировать в усиление обороны около 22 миллионов евро. Отметим, что ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны Наполи, Вулверхэмптона, Эвертона, Лидса и других европейских клубов.

К слову, в прошлом сезоне чемпионата Украины Матвиенко провел 26 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Як Луческу переграв Каштру: якісний автобус від "начальника цеху", або Тактичний майстер-клас