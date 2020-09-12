Лондонський Вест Хем продовжує розглядати варіант із запрошенням захисника збірної України Миколи Матвієнка до своїх лав. Інтерес до гравця підтвердив наставник лондонської команди Девід Мойєс, повідомляє видання The Telegraph.

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Пріоритетним трансфером у команді Ярмоленка розглядають Джеймса Тарковскі з Бернлі, однак "бордові" просять за свого гравця 50 млн євро. "Молоти", які виручили від продажу півзахисника Грейді Діангана у Вест Бромвіч 18 млн євро, вважають таку суму перебільшеною.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, Вест Хем напередодні зробив Шахтарю пропозицію щодо Матвієнка – лондонці готові інвестувати у підсилення оборони близько 22 мільйонів євро.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Наполі, Вулверхемптона, Евертона, Лідса та інших європейських клубів.

До слова, у минулому сезоні чемпіонату України Матвієнко провів 26 матчів, в яких відзначився голом та асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро, а його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2021 року.

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