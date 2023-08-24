Ночью Интер Майами совершил безумный камбек в полуфинальном матче Кубка США, где соперником Месси и Ко была команда Цинциннати – форвард Леонардо Кампана забил гол на 90+7 минуте с передачи Лео Месси, переведя матч в экстра-таймы, где команды обменялись голами, а в серии 11-метровых сильнее оказались подопечные Мартино.

Месси стал самым титулованным игроком в истории – Лео обошел попавшего за решетку экс-партнера по Барселоне.

Именно Кампана после победы расхвалил Месси за выход в финал, заявив, что аргентинец изрядно мотивировал партнеров по команде в перерыве между экстра-таймами.

"Он сказал нам верить в себя. Что после всей работы, которую мы проделали на поле, мы никогда не терпим неудачу. Он такой лидер – он хочет говорить в каждой игре, на каждой тренировке, в каждом матче чемпионата", – цитирует Кампану Goal.

Месси, Кривцов и компания шагают в финал, где 27 сентября сыграют против Хьюстон Динамо.

Месси впервые не забил за Интер Майами, но оформил 2 ассиста – аргентинец и Кривцов сыграют в финале Кубка США