Открытый кубок США, полуфинал

Цинциннати – Интер Майами – 3:3 в дополнительное время, 4:5 в серии пенальти

Голы: Акоста, 18, Васкес, 53, Кубо, 114 – Кампана, 68, 90+7, Мартинес, 93

Команды сошлись на поле Цинциннати в битве за финал. Хозяева сразу захватили инициативу и вышли вперед на 18-й минуте. Бупендза выиграл силовую борьбу у Кривцова и скинул Акосте, которому помог забить рикошет.

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На старте второго тайма Интер пропустил еще раз, когда бильярдный удар с линии штрафной удался Васкесу. Оборона "розовых" буквально трещала, а Кривцову пришлось получать желтую за срыв атаки в центре поля. Все перевернула магическая левая нога Месси. Аргентинец забивал во всех 7 предыдущих матчах за Интер (в общей сложности 10 мячей), но на этот раз взял на себя роль ассистента. Чемпион мира двумя роскошными подачами нашел голову Леонардо Кампаны – спасительный гол случился на 90+7-й минуте.

В экстраймах команды обменялись голами, поэтому дело дошло до серии пенальти. Единственную ошибку допустил защитник Цинциннати Ник Хегглунд, проиграв дуэль киперу Интера. Месси, Кривцов и компания шагают в финал, где 27 сентября сыграют против Хьюстон Динамо.

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