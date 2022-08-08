Матч между Лиллестремом и Тромсе получил неожиданную развязку.

Один из лидеров чемпионата Норвегии – Лиллестрем – принимал на собственном поле аутсайдера Тромсе. Гости забили в первом тайме и до 94-й минуты удерживали сенсационную победу.

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На последних секундах вратарь Лиллестрема пошел в чужую штрафную на стандарт. Мяч отскочил так, что голкипер Кристиансен очутился перед воротами без опеки и забил.

21-летний вратарь спас ничью для команды и подарил фантастические эмоции болельщикам. Лиллестрем занимает второе место в Элитесериен, проигрывая Мольде 5 очков.