"Это был напряженный поединок. В первом тайме мы не доминировали, но, несмотря на это, мы были лучше и показали игру, которую хотели. Во втором тайме мы сыграли 15 очень хороших минут, но когда ты не забиваешь, соперник на своем поле давит.

Досадная осечка Жироны с ассистами Довбика и Цыганкова в видеообзоре матча с Алавесом – 2:2

Результат справедливый, потому что в итоге обе команды забили по два гола, но я считаю, что игра была ближе к нашей победе.

Мы больше не зависим от самих себя. Если Барселона победит в четырех матчах, то займет вторую строчку. У нас было это преимущество, мы им не воспользовались. Нас это злит", – цитирует Санчеса Marca.

Напомним, после 35-ти туров Жирона набрала 75 очков и идет в турнирной таблице Ла Лиги второй. У Барселоны 73 пункта и игра в запасе.

Ассист Довбика и передассист Цыганкова не помогли одолеть Алавес – Жирона сыграла вничью в пользу Барселоны