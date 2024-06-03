Германия и Украина встречаются в контрольной игре, с которой стартует подготовка команды Реброва к Евро-2024. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Сергей Ребров в день своего 50-летия выводит национальную команду на товарищеский матч против хозяев чемпионата Европы. Именно против Бундесманштафт специалист дебютировал в сборной, когда команды год назад разошлись миром со счетом 3:3. Матч, как и онлайн-трансляция Германия – Украина на "Футбол 24", стартует в 21:45. Ребров и Нагельсман озвучили стартовые составы. Где смотреть матч Германия – Украина онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол Первый, а также региональные каналы Суспільне.

Германия – Украина: анонс и прогноз на товарищеский матч

Сергей Ребров, судя по схеме от УАФ, будет наигрывать схему с тремя центральными защитниками. При отсутствии травмированного Миколенко на позиции левого вингбека выходит Зинченко. Из дуэта Жироны в основе только Цыганков. Всего в сборной сразу 5 легионеров, 3 игрока представляют Шахтер, 2 – Динамо, еще один (Сваток) – СК Днепр-1.

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Сваток, Матвиенко, Зинченко – Степаненко – Цыганков, Шапаренко, Мудрик – Яремчук

Германия: Нойер – Киммих, Антон, Та, Миттелштадт – Андрих, Гросс – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Хаверц