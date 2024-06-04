Германия имела огромное территориальное преимущество, но не могла довести ни одну атаку до гола. Яремчук имел лучший шанс у сборной Украины – Нойер парировал.

Украина выстояла в Германии перед Евро-2024 – 32 удара, гол Довбика из офсайда, эксперименты Реброва и 5:3 по попаданиям

После перерыва та же картина. Трубин и компания выдержали град ударов, временами на помощь приходил каркас. Украина едва не наказала соперника под занавес встречи. Нойер неаккуратно сыграл в центре поля, и Довбик вылетал на пустые ворота. Все оборвал свисток из-за офсайда. 0:0 в первом спарринге подопечных Реброва в рамках подготовки к Евро.