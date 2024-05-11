В поединке 36-го тура Ла Лиги Жирона на выезде расписала боевую ничью с Алавесом (2:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Уже на 4-й минуте Жирона вышла вперед: Цыганков навесил – Эрик Гарсия головой замкнул в сетку. Алавес отыгрался еще до середины тайма – Гуриди был первым на мяче после прострела с левого фланга. Хозяева имели два роскошных момента, чтобы выйти вперед, но спасал кипер каталонцев. На перерыв, однако, победителем ушла Жирона – Эррера на последней минуте тайма замкнул передачу пяткой от Довбика (передасист выполнил Цыганков).

Ассист Довбыка и передассист Цыганкова не помогли одолеть Алавес – Жирона сыграла вничью в пользу Барселоны

После отдыха гости имели шансы увеличить свое преимущество, однако больше забить не смогли. Зато на 9-й добавленной к матчу минуте Алавес сумел сравнять (дубль оформил Гуриди), отобрав у Жироны такие важные два очка.