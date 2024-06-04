Лидер сборной Германии Йозуа Киммих поделился впечатлениями от ничьей в спарринге со сборной Украины (0:0).

"Мы провели очень хороший матч. Думаю, Украина бы не жаловалась, если бы мы победили.

Германия – Украина – видеообзор матча

Германия создала много моментов, а это было очень трудно против команды, которая так низко защищается.

Хорошо начали, отбирали мячи на чужой половине. Должны так продолжать и выигрывать следующие поединки", – сказал после игры Киммих.

Германия расписала нулевую ничью с Украиной в рамках подготовки к домашнему Евро-2024. Киммих провел на поле весь матч на позиции правого защитника.

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